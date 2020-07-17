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يتطلع العديد من الولايات الأمريكية إلى تسهيل عملية التصويت عبر البريد في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العامة جراء تفشي فيروس كورونا.

بيد أن توسيع اعتماد التصويت عبر البريد بات أمرا مثيرا للجدل في الآونى الأخيرة؛ إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عملية التصويت عبر البريد ستقود إلى "أكثر انتخابات فساداً" في تاريخ الولايات المتحدة.

قمنا بالنظر في الأدلة المتوفرة في هذا الشأن، ووجدنا حالات تزوير قليلة جداً حدثت في التصويت عبر البريد.

أين يمكنك التصويت عبر البريد؟

في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، أدلى نحو ربع الناخبين المشاركين في الاقتراع الانتخابي بأصواتهم عبر البريد، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد في الانتخابات المقبلة.

وتتحكم كل ولاية أمريكية بشكل مستقل في قواعد التصويت الخاصة بها للانتخابات الفيدرالية، ويتطلع كثيرون إلى زيادة نسبة التصويت عبر البريد لمنع التجمعات الكبيرة في مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات.

BBC

وثمة ست ولايات تخطط لجعل مجمل عملية الاقتراع عبر "البريد الإلكتروني" في الانتخابات المقبلة، بعد أن انضمت مؤخراً كاليفورنيا إلى يوتا وهاواي وكولورادو وأوريغون وواشنطن، ويمكن أن يسير على نفس الخطى المزيد من الولايات.

وسترسل هذه الولايات جميع بطاقات الاقتراع للناخبين المسجلين عبر البريد بشكل تلقائي؛ ويتوجب على الناخبين إعادتها بعد ملئها عبر البريد أيضا أو تسليمها في يوم الانتخابات. بيد أن خيار التصويت بالحضور شخصيا لا يزال متاحا بشكل محدود وفي ظروف معينة.

ويسمح نحو نصف الولايات الأمريكية لأي ناخب مسجل، بالتصويت عبر البريد عند الطلب.

أما في باقي الولايات، يجب أن يكون لديك سبب وجيه يبرر منحك حق التصويت عبر البريد - كأن يكون عمرك تجاوز 65 عاماً، أو أن تكون مريضاً، أو بعيداً عن الولاية التي قمت بالتسجيل فيها.

والجدير بالذكر أن الرئيس ترامب صوت عن طريق البريد سابقاً، كما هي الحال في الانتخابات التمهيدية لعام 2020 في فلوريدا، لأنه ناخب مسجل في الولاية، إلا أنه يعيش حاليا في واشنطن العاصمة.

هل هناك دليل على التزوير؟

قال الرئيس ترامب: "قد ترى آلاف الأشخاص يجلسون في مكان تابع لشخص ما يوقعون بطاقات الاقتراع في عموم المكان لحسابه".

ويقول منتقدو هذه الطريقة إن الناس يمكن أن يصوتوا أكثر من مرة؛ أولا عن طريق الاقتراع الغيابي (التصويت عبر البريد) ثم الحضور شخصيا للتصويت.

ولكن لا يوجد دليل على انتشار التزوير على نطاق واسع في البلاد، وفقاً للعديد من الدراسات على المستوى الفيدرالي عموما أو مستوى كل ولاية على حدة على مر السنين.

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Getty Images صندوق اقتراع في ولاية يوتا في ظل انتشار الوباء

وقد وقعت حالات تزوير قليلة ومحدودة في بطاقات التصويت عبر البريد في الماضي، كما حدث في الانتخابات التمهيدية في نورث كارولينا 2018، التي أعيدت مرة أخرى بعد أن تلاعب مستشار المرشح الجمهوري بأوراق التصويت.

وكانت هناك أيضاً حالة في وقت سابق من هذا العام في نيو جيرسي؛ حيث اتهم اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بمزاعم تزوير في عملية التصويت عبر البريد، بعد العثور على مئات من أوراق الاقتراع، محشوة في صندوق البريد.

بيد أن هذه تعد حوادث نادرة، ومعدل تزوير التصويت بشكل عام في الولايات المتحدة يتراوح بين نسبتي 0.00004 و 0.0009، وفقاً لدراسة أجراها عام 2017 مركز برينان للعدالة.

ووجدت قاعدة بيانات رصد تزوير أوراق الناخبين، جمعتها جامعة ولاية أريزونا بين عامي 2000 و 2012، عن 491 حالة تزوير في أوراق التصويت عبر البريد من بين مئات الملايين من الأصوات.

كما كشفت دراسة لصحيفة "واشنطن بوست" عن انتخابات عام 2016 ، عن وجود حالة تزوير واحدة مثبتة في أوراق الاقتراع عبر البريد.

وتجري ولاية أوريغون انتخاباتها عن طريق التصويت عبر البريد منذ عام 2000، ولم يرصد فيها سوى 14 حالة تصويت مزور عن طريق البريد.

وثمة أحكام لمنع الأشخاص من انتحال هويات الناخبين أو سرقة بطاقات الاقتراع، كتحقق السلطات من أن بطاقات الاقتراع جاءت من العناوين المسجلة للناخبين وطلبها منهم التوقيع على الظروف البريدية.

وكانت هناك إشارات إلى أن زيادة نسبة التصويت عبر البريد يمكن أن تساعد في زيادة إقبال الناخبين الديمقراطيين، ولكن لا يوجد دليل قوي على أن أيا من الحزبين سيحصل على منفعة إضافية من هذه الطريقة.