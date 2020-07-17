دعت سفارة الجزائر بأنقرة المواطنين الجزائريين العالقين بتركيا إلى موافاتها بأسمائهم وصور جوازات سفرهم تحسبا لعملية الإجلاء التي أقرتها الحكومة.

وجاء في بيان للسفارة على صفحتها على موقع فايسبوك اليوم الجمعة "تعلم سفارة الجزائر بأنقرة المواطنين الجزائريين العالقين بتركيا بأن السلطات الجزائرية قد قررت إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج".

وأضاف السفارة "في هذا الإطار وتحسبا لهذا الإجلاء، تقوم السفارة بإعداد قائمة إضافية بأسماء المواطنين العالقين والذين لم يسجلوا أنفسهم، قبل تاريخ 23 أفريل 2020، على مستوى المنصة الالكترونية التي أعدت لهذا الغرض".

وتابع البيان "وعليه فيرجى من المواطنين المعنيين أن يقوموا بموافاة مصالح السفارة بأسمائهم و صور عن جوازات سفرهم، على وجه السرعة، عبر صفحة الفيسبوك أو البريد الالكتروني".