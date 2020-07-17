قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن خطوات مصر في ليبيا ودعمها لقائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر غير مشروعة.

وجاء تصريح أردوغان الذي نقلته وكالة "رويترز" تعليقا على تدخل محتمل من مصر في الصراع الليبي والذي ساندت فيه أنقرة القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس على صد هجوم من الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر على العاصمة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي، وذلك بعد أن طالب البرلمان الليبي المتحالف مع حفتر القاهرة هذا الأسبوع بالتدخل العسكري في الصراع.