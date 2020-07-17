من المنتظر أن يغادر اللاعب الجزائري الأصل ياسر لعروسي نادي ليفربول هذا الصيف، حسب ما نقلت "بي بي سي".

وأضاف نفس المصدر أن ليدز يونايتد وبريندفورد من بين الأندية المهتمة بضم الظهير الأيسر صاحب 19 عاما.

ويرغب ابن مدينة واد سوف في الانتقال إلى ناد يمنحه وقت أكثر للعب، بعدما لم تمنح له الفرصة مع أبطال انجلترا، حيث شارك في لقاءين فقط هذا الموسم مع نادي ليفربول، كانا ضمن منافسة كأس الرابطة.

وولد لعروسي في الجزائر، قبل التنقل إلى فرنسا، واستقدمه نادي ليفربول سنة 2017 قادما من نادي لوهافر الفرنسي.