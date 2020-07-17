خلفت الهزة الأرضية التي بلغت شدتها 4.5على سلم ريشتر في حدود الساعة 9 و12 د، بولاية ميلة هلعا كبيرا وسط المواطنين الذين هرعوا إلى الساحات والأماكن العامة خوفا من قوة الهزات الارتدادية.

وحدد مركز الهزة بـ 1كلم شمال بلدية سيدي مروان وتبعتها أكثر من 50 هزة ارتدادية تتراوح شدتها بين 4 درجات و2 درجة.

الغريب في الأمر أن مركز الهزة حدد بـ 10كم عمق سد بني هارون، مما زاد من مخاوف الساكنة لا سيما بولاية جيجل، وبالأخص الميلية والعنصر وسيدي عبد العزيز الواقعة خلف جدار السد.

ورغم ذلك بقيت سلطات ميلة تتفرج، حيث لم يحرك مدير استغلال السد ساكنا، كما أن السلطات وعلى رأسها الوالي لم يبادر بإصدار بيان لطمأنة المواطنين بأن السد والمنشآت الكبرى جسر وادي الديب المعلق وجسر الرمال بفرضوة لم تتأثر ولا داعي للقلق ولا ينبغي نشر الإشاعة والذعر في النفوس.

الهزة تعد أول اختبار حقيقي للسد والجسرين، وكان على مسؤولي السد والموارد المائية أن تتحرك لمعاينة مدققة لردة هذه المنشآت.

من جهة أخرى لم تسجل خسائر مادية ولا بشرية تذكر، ماعدا بعض التشققات على مستوى سكنات هشة وعمارات على غرار حي 185مسكن بحي بن محجوب بميلة وميلة القديمة وحي ذراع ببوش بالقرارم قوقة وأحياء بسيدي مروان وزغاية.

كما شهد الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين جيجل وقسنطينة بحمام بني هارون سقوط مكثف للصخور، مما تسبب في قطع الطريق.