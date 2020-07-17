توفي غطاس الحماية المدنية برتبة عريف زواتنية خالد، اليوم الجمعة، خلال عملية انتشال جثتي شخصين من بئر في ولاية تيارت.

وجاء في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية "تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تيارت على الساعة 11 و25 دقيقة من أجل انتشال جثتي 02 شخصين متوفيين في بئر، الضحيتين دخلا من أجل القيام بعملية تنقية البئر في المكان المسمى منطقة الشارف ببلدية تيارت".

وأضاف البيان "بحيث شهدت العملية وفاة شهيد الواجب، غطاس الحماية المدنية العريف زواتنية خالد 43 سنة رحمة الله عليه، أثناء العملية".