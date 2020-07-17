سجل خلال السداسي الأول من هذه السنة تصدير أزيد من 30 ألف طن من حديد البناء عبر ميناء مستغانم إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة، حسبما علم اليوم الجمعة من المديرية التجارية لهذه المؤسسة المينائية.

وأوضح ذات المصدر أن عمليات التصدير المذكورة تندرج في إطار الاتفاقية التي أبرمت بين مؤسسة ميناء مستغانم ومجمع الحديد والصلب "توسيالي" (بطيوة ولاية وهران) شهر نوفمبر الماضي وبرمج استيراد 550 ألف طن من السبائك الحديدية وتصدير 100 ألف طن من حديد البناء من وإلى عدة وجهات.

وتم خلال ذات الفترة، يضيف ذات المصدر، تم استيراد 152.797 طن من السبائك الحديدية (سبائك الفولاذ) من إيطاليا والنرويج وروسيا وأوكرانيا على متن 12 باخرة و17.460 طن من الأسلاك الحديدية (لفائف الحديد) من تركيا عبر باخرتين لحساب نفس المتعامل الاقتصادي.