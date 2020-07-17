خلف حادث مرور وقع اليوم، بالطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة باقليم بلدية قاديرية، غرب مقر ولاية البويرة في اصابة أربعة أشخاص تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الأخضرية.

وحسب المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية عبدات يوسف "اليوم 17/07/2020، على الساعة10سا15د، تدخل إسعافات الوحدة الثانوية الأخضرية، من اجل حادث مرور بالطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة بلدية قادرية الحادث يتمثل في اصطدام بين شاحنة و سيارة خلف الحادث 04مصابين كانو على متن السيارة تترواح أعمارهم بين 20 سنة و 28 سنة تم إسعافهم و نقلهم من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى الاخضرية .هذا وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الحادث، خاصة وان الشاحنة لم يعثر عليها بمكان الحادث.