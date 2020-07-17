أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان لها اليوم الجمعة، عن تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي بثلاث بلديات بولاية الوادي ورفعه كليا عن أربع بلديات أخرى.

وأوضح نفس المصدر أنه "بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بولاية الوادي، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين، بعد موافقة السلطات العمومية المختصة، بتعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي لتصبح من الساعة الرابعة (16:00) مساء إلى غاية الخامسة (5:00) صباحا لمدة عشرة (10) أيام ابتداء من يوم السبت 18 جويلية 2020، وذلك على مستوى بلديات الوادي، جامعة، المغير وکوينين".

وينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على البلديات المذكورة أعلاه "التوقيف الشام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

وفي ذات السياق، يضيف البيان، "يرفع الحجر المنزلي الجزئي ابتداء من يوم السبت 18 جويلية 2020 على مستوي بلديات طالب العربي، بن قشة، دوار الماء ومرارة".

ويندرج هذا الإجراء "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1441 الموافق 9 جويلية سنة 2020، والمتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته، لا سيما المادة 02 منه التي تخول

للسيدات والسادة الولاة، عند الضرورة، إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات الحجر المنزلي الجزئي أو الكلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حبا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى".