أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الجمعة أن الحدود مع، المكسيك وكندا، ستظل مغلقة أمام كل التنقلات غير الضرورية، حتى 20 أوت المقبل، وذلك بهدف الحد من فيروس كورونا المستجد.

وأرجع تشاد وولف وزير الأمن الداخلي الأمريكي، سبب تمديد قرار إغلاق الحدود إلى "نجاح القيود الموضوعة والتعاون الوثيق مع المكسيك وكندا"، معتبراً أن هذا التعاون سمح بالاستجابة لكوفيد-19 بمقاربة أمريكية شمالية وبالحد من انتشار الفيروس عبر السفر.

وكانت الولايات المتحدة قد أغلقت حدودها مع المكسيك وكندا في 20 و21 مارس الماضي على التوالي، ويتم تجديد هذا القرار شهريا. ويأتي التمديد الجديد في الوقت الذي تسجل فيه الولايات المتحدة يومياً حصيلة إصابات قياسية.

من جهته أعلن جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي ان "كندا والولايات المتحدة اتفقتا على تمديد الإجراءات الحدودية المطبقة حاليا لمدة شهر واحد حتى 21 أوت".

وتمتد الحدود بين الولايات المتحدة وكندا بطول 8900 كيلومتر، وهي الأطول على الإطلاق في العالم. وقبل الجائحة، كان ما معدله 400 ألف شخص يعبرون يوميا الحدود الكندية-الأمريكية.

وبموجب تدبير الإغلاق الساري فإن حركة الانتقال المسموح بها عبر الحدود تقتصر على البضائع والسلع إضافة إلى تنقلات الأفراد التي تعتبر ضرورية.