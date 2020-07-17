غادر اليوم التونسيون والمقيمون الجزائريون بتونس العالقون بعائلاتهم وأطفالهم منذ 13 يوما بالمعبر الحدودي الطالب العربي بولاية الوادي إلى تونس بعد أن حُلّت مشكلتهم.

وذكرت مصادر مطلعة ل"الخبر" بأن العالقين البالغ عددهم نحو 60 فردا انتقلوا بعد ظهر اليوم إلى التراب التونسي على متن حافلة بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بينهم وبين بيت شباب في مدينة توزر على سعر منخفض للإقامة في الحجر الصحي فيه على مدى أسبوع. وأكدت المصادر ذاتها أن الاتفاق يقضي بتسديد كل فرد مبلغ 10 دينار تونسي عن اليوم الواحد للإقامة في الحجر الصحي فيه؛ أي ما يعادل 600 دينار جزائري بدل 100 دينار تونسي، اشترطته عليهم مؤسسات الفنادق التونسية وهو شرط عجزوا عن تحقيقه لانعدام المال الكافي لديهم.

وكان هؤلاء العالقون قد شنوا في السابق وقفات احتجاجية أمام مقر ولاية الوادي وفي المركز الحدودي بالوادي للمطالبة بترحيلهم قبل أن توفر لهم السلطات الجزائرية إقامة مؤقتة ببيت الشباب ببلدية الطالب العربي الحدودية بانتظار إيجاد حل لمشكلة علوقهم.