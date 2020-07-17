أقدم مجهولون صبيحة الجمعة على تحطيم القبور بقبرة بلدية القليعة في تيبازة ،فيما سارع مواطنون إلى ترميمها مطالبين السلطات بالإسراع في الرفع من علو الجدار الخارجي ودعم محيط المقبرة بالسياج الشائك تفاديا لتسلل المخربين.

وتداول مواطنون فيديو عن الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يكشف عن تحطيم اجزاء من القبور الواقعة بالجهة الشمالية والجنوبية للمقبرة حيث تم تخريب وتحطيم الشواهد ورخام القبور وحتى أجزاء مبنية من الخزف ، وسط موجة استنكار من طرف أبناء بلدية القليعة الذين حملوا المسؤولية لمجهولين من المتعصبين.

وأظهر الفيديو بعض المواطنين وهم يقومون بترميم ما تم تخريبه من قبور مطالبين السلطات بضرورة الإسراع في الرفع من مستوى الجدار المحيط بالمقبرة ودعمه بالسياج الشائك تفاديا لعودة المخربين العابثين بحرمة الموتى.

و خلفت الحادثة موجة استنكار واسعة من طرف مواطني بلدية القليعة و مواطني ولاية تيبازة الذين طالبوا السلطات القضائية والأمنية فتح تحقيق في ملابسات الحادثة ومرتكبيها وتسليط أقسى العقوبات في حقهم ،خاصة وأن الواقعة تعتبر سابقة ببلدية القليعة.