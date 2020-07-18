خص الناخب الوطني جمال بلماضي الموقع الالكتروني للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بحوار صحفي تزامنا مع الذكرى الأولى للتتويج القاري بالقاهرة.

وبثت "الفاف" مقتطفات من الحوار الذي سيتم نشره غدا الأحد، وعاد فيه أفضل مدرب في القارة السمراء إلى الحديث عن الانجاز التاريخي إضافة إلى تناوله أهم المستجدات على الساحة الكروية حسب ما ذكر موقع الاتحادية.

ومن خلال بعض المقتطفات التي بثت على موقع "الفاف" اعتبر بلماضي أن ما قام به رفقة أشباله قبل عام في أرض الفراعنة دخل التاريخ وسيبقى غالقا في ذهنه.

وأضاف بلماضي أن التشكيلة الوطنية لم تذهب إلى مصر بثوب غير المرشح أو ذلك الفريق الذي خرج من الدور الأول في نسخة 2017، بل ذهبنا واثقين من إمكانياتنا وبإرادة وطموح كبيرين للجلب الكأس إلى الجزائر.

كما عبر بلماضي عن حبه الكبير للاعبي "الخضر"، مضيفا أن العلاقة بينه وبين اللاعبين هو الشيء الأهم بالنسبة له في هذه المهنة.

وأشاد بلماضي بتنظيم "الكان" الرائع –حسبه-، مضيفا أن كل الوسائل كانت متوفرة في مصر، مثنيا على عمل الاتحادية الجزائرية التي سهرت على وضع اللاعبين في أفضل الظروف.