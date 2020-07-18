تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 65.53 مليار دج لمكافحة جائحة كورونا في الجزائر، حسبما افاد به اليوم السبت بالجزائر العاصمة وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.

وأوضح بن عبد الرحمان خلال لقاء الوزير الأول بممثلي الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الهادف لإنشاء لجنة لتقييم آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني، أن هذا المبلغ يشمل 12.85مليار دج مخصصة لاقتناء وسائل الحماية من ضمنها 12.64مليار دج موجهة لوزارة الصحة.

كما يشمل مبلغا ب24.39مليار دج مخصص للتعويضات الاستثنائية لفائدة أعوان الدولة بهدف تشجيع المستخدمين المسخرين في إطار مكافحة الوباء والحماية منه لاسيما في قطاع الصحة (16.5مليار دج) و الداخلية (7.75مليار دج) والمالية والدفاع الوطني.

وبلغت قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المتضررة من آثار الوباء بما فيها العملية التضامنية "رمضان 2020" ما يزيد عن 22 مليار دج بينما تقدر قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المعوزة 24.7 مليار دج.

أما عن المبالغ الموجهة لمساعدة وإجلاء المواطنين إلى أرض الوطن فقد وصلت إلى 3.32مليار دج حسب الوزير، الذي لفت من جهة أخرى إلى تخصيص الجزائر لمبلغ قدره 271 مليون دج موجهة للتعاون الدولي من بينها 258 مليون دج كمساهمة في صندوق تدخل الوحدة الإفريقية ضد جائحة كوفيد-19.