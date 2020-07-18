أشرف والي الجزائر يوسف شرفة رفقة سفيرة أندونيسيا بالجزائر سفيرا محروسة على تدشين نصب تذكاري للزعيم أحمد سوكارنو بحي مصطفى خالف بن عكنون.

وحسب ما نشرت ولاية الجزائر على صفحتها في الفايسبوك فإن هذا النصب التذكاري، المخلد لروح الزعيم ونضاله، بادرت به جمهورية أندونيسيا وهو من تصميم الدكتور المهندس محمد رضوان كامل ونحت دولوروسا سيناغا فنانة النحت المعاصرة في أندونيسيا.

وأضاف نفس المصدر أن هذه الخطوة تؤرخ علاقة الصداقة بين البلدين وتعزز الروابط بين الجزائر وجاكارتا الممتدة في أعماق التاريخ مستمدة أسسها من روح باندونغ الذي أعطى للكفاح التحريري متانة وأسمع صوت الجزائر في أنحاء المعمورة.