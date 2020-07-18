كشف والي ولاية تيبازة عمر الحاج موسى عن قراره عدم تمديد قرار فرض الحجر المنزلي الجزئي من الواحدة زوالا إلى الخامسة صباحا على مستوى عشر بلديات بداية من بعد غد الإثنين ليعود الحجر من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا من اليوم الموالي.

وقال الوالي في حوار مع إذاعة تيبازة الجهوية، اليوم السبت، أنه بعد التماس ارتفاع الوعي لدى المواطنين بالبلديات العشر المعنية بالحجر الجزئي من الواحدة زوالا إلى الخامسة صباحا لمدة 10 أيام بداية من 10 جويلية، تقرر تعديل توقيت الحجر والعودة إلى التوقيت الأول مثل باقي بلديات الولاية.

وأوضح الوالي أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا راجع لتحرير بعض الأنشطة التي كانت معلقة، لافتا إلى أن السلطات الولائية لا تنوي تمديد حجر جزئي استثنائي كالذي عاشته البلديات العشر بالنظر لصعوبة تسييره وتضرر مصلحة المواطنين بسببه، كما أفاد أنه تم عقد اجتماع مع مدير الصحة والسكان الجديد بولاية تيبازة لتشكيل فرق صحية تقوم بعمل استباقي من خلال الاستطلاع على مستوى الأحياء والأماكن العمومية التي يمكن أن تشكل بؤرة للتدخل بالشكل المناسب.

وعرفت 10 بلديات من أصل 28 بلدية فرض حجر جزئي من الواحدة زوالا إلى الخامسة صباحا منذ 10 جويلية ولمدة 10 أيام، ويتعلق الأمر ببلديات تيبازة، الناظور، حجوط، عين تقورايت، الحطاطبة، القليعة، خمسيتي، مراد، بورقيقة وبواسماعيل.