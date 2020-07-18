أشرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم السبت على مراسم حفل التنصيب الرسمي للواء محمود لعرابة، قائدا للقوات الجوية، خلفا للواء حميد بومعيزة، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقام الفريق شنقريحة بتفتيش مربعات إطارات وأفراد القوات الجوية المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي لقائد القوات الجوية الجديد اللواء محمود لعرابة، خلفا للواء حميد بومعيزة قائلا: "باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 جوان 2020، أنصب رسميا اللواء محمود لعرابة قائدا للقوات الجوية خلفا للواء حميد بومعيزة. وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة، والله الموفق".