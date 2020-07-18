توفي شخصان غرقا في البحر ونقد ثمانية آخرين من غرق حقيقي من قبل المواطنين بشاطئ واد طانجي ببلدية عين الزويت جنوب سكيكدة، وحسب الحماية المدنية فان الغريق الأول 30 سنة ينحدر من ولاية ميلة، والغريق الثاني بشاطئ قرباز امرأة 25 سنة من مدينة قسنطينة، ويضيف مصدر الحماية المدنية أن الضحيتين قد انتشلتا من شاطئين السباحة بهما ممنوعة وغير محروسين.

جثتي الضحيتين نقلتا في ساعة متأخرة، إلى كل من مستشفى سكيكدة، عزابة، وأشارت الحماية المدنية إلى عدم احترام الضحايا لقواعد السباحة بحيث أن البحر كان هائجا.