أطاحت مصالح أمن دائرة برج منايل ( شرق بومرداس) مؤخرا بعصابة متكونة من أربعة عناصر تحترف ترويج الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية في أوساط الشباب، حسبما أفاد به اليوم السبت مصدر من أمن الولاية.

وأوضح محافظ الشرطة, كريمو تواتي، رئيس خلية الإعلام بأمن الولاية بأن مصالح أمن دائرة برج منايل وضعت حدا لنشاط هذه العصابة الإجرامية التي تقوم بترويج الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية في أوساط الشباب المراهق، استنادا إلى معلومات حول النشاط المشبوه لهذه العصابة.

وتم توقيف عناصر هذه العصابة اللذين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 35 سنة وبعضهم مسبوق قضائيا حسب نفس المصدر، بعد تحريات "معمقة" في القضية أسفرت كذلك عن ضبط بحوزتهم قرابة 500 قرص مهلوس ومبلغ مالي يقترب من المليوني دج من عائدات تلك السموم.

وعلى إثر ذلك تم تحويل عناصر هذه المجموعة الإجرامية إلى المصالح المختصة من أجل استكمال الإجراءات القانونية, مع تقديمهم لاحقا أمام جهاز العدالة من أجل المحاكمة, يؤكد نفس المصدر.