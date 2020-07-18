سجلت 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 11 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 314 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 22549 من بينها 601 حالة جديدة، أي ما يمثل نسبة 1.4 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1068 في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 15744.

وأضاف أن 27 ولاية سجلت نسبة أقل من المعدل الوطني, في حين أن 8 ولايات لم تسجل بها أي حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية و 14 ولاية سجلت بها ما بين حالة وخمس حالات و 26 ولاية سجلت أكثر من ست حالات.

وكشف الدكتور فورار أن 67 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

وفي الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحلية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.