أكد والي تيبازة عمر حاج موسى اليوم السبت أن فتح نقاط لبيع الأضاحي مرتبط بتطور الوضعية الوبائية و مدى الإلتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا ، لافتا إلى أن قرار فتح نقاط للبيع لم يتخذ بعد وهو طور الدراسة.

وأوضح والي تيبازة في حوار مع إذاعة تيبازة الجهوية حول الوضعية الوبائية وترتيبات عيد الأضحى المبارك أن السلطات الولائية بين وضعيتين إما فتح نقاط لبيع الأضاحي وما يمكن أن يترتب عنه من ازدحام وانتشار لفيروس كورونا (كوفيد 19) أو عدم فتحها وهو ما سيحرم المواطن من هذه الشعيرة الدينية.

وأضاف والي تيبازة عمر حاج موسى " عادة قرار الوالي هو الذي يحدد عدد نقاط بيع الأضاحي على مستوى كل بلدية لكن هذا القرار لم يتخذ بعد " وتابع " سنرى ،ففي شهر رمضان قمنا بغلق أسواق الخضر والفواكه بسبب الإزدحام وتم الترخيص للباعة على حافة الطرقات وحتى على مستوى الأحياء لكن بالتزام التباعد ، وهو ما جنبنا تسجيل عدد كبير من الإصابات" لافتا إلى أنه بالنسبة لقرار فتح نقاط بيع الأضاحي ستتم دراسته حسب تطور الوضعية الوبائية " وصرح " لا يمكننا حرمان المواطن من هذه الشعيرة الدينية في وقت أفتت اللجنة الدينية بخلاف ما يتم الترويج له من أن الأضحية تشجع انتشار الفيروس ، فالأضحية عندما تتم في إطار مدروس لا يمكن ان تتسبب في انتقال العدوى ".

وأكد والي تيبازة على حرصه وضع الإجراءات الوقائية ،لكن المشكل المطروح حسبه هو في أوقات نحر الأضاحي يوم العيد، بحيب يجب إن يترك المجال واسع للناس خاصة في بعض الأحياء المجمعة أين يقوم الناس بشعيرة الذبح جماعيا.

وفي سياق حديثه عن الوضعية الوبائية أشار عمر حاج موسى أن الوضعية الوبائية بولاية تيبازة مستقرة ،متقدما بالشكر الجزيل إلى أفراد الأطقم الطبية وعمال الصحة بالولاية.