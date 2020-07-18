تم تسخير 840 سريرا بمختلف مؤسسات الفندقية بولاية وهران للحجر الصحي للأشخاص الحاملين لفيروس كوفيد-19 ولكن لا تظهر عليهم الأعراض، حسبما استفيد لدى المكلف للإعلام للمديرية المحلية للصحة والسكان.

وقد تم تخصيص من طرف مصالح ولاية وهران 840 سريرا عبر 6 مؤسسات فندقية للولاية لحجر الأشخاص المصابين بكوفيدـ19 دون ظهور عليهم أعراض في مسعى يرمي إلى ضمان تكفل جيد بهم، وفق ما أبرزه يوسف بوخاري.

ويسمح هذا الإجراء بالتخفيف من الضغط على الأقطاب الاستشفائية الكبرى لاسيما في هذه الفترة، التي تتميز بتزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيدـ19 بالولاية ومن إرهاق الطاقم الطبي والشبه الطبي الذي يتكفل بمكافحة الجائحة.

و يتم حجر الأشخاص الحاملين لفيروس كوفيدـ19 دون أعراض ظاهرة على مستوى المؤسسات الفندقية بعد وصف لهم العلاج المناسب وهذا من أجل تكفل أحسن بهم. و يتعلق الأمر خاصة بالأشخاص الذين لا يمكنهم احترام الحجر في منازلهم لسبب أو لأخر كمشكل الضيق السكن أو الإقامة في البيوت القصديرية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور يوسف بوخاري أن هذه الحالات يمكن أن تنقل العدوى إلى آخرين, مضيفا أن "الهدف من هذا الإجراء يكمن في كسر سلسلة نقل الفيروس".