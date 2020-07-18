أعلنت الحكومة البريطانية اليوم السبت، أنها ستوقف مؤقتا نشر التحديث اليومي لعدد وفيات فيروس كورونا المستجد قصد مراجعة طريقة معالجة البيانات.

وأوضحت الحكومة, في بيان، أن "مقياس الوفيات اليومي يعمل حاليا على إحصاء جميع من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا وتوفوا منذ ذلك الحين، دون انقطاع ما بين وقت الفحص وتاريخ الوفاة".

وأضافت "توجد مزاعم بأن عدم وجود فترة انقطاع قد يحرف عدد الوفيات اليومية الحالي. لذا سنتوقف بشكل مؤقت عن نشر عدد الوفيات اليومي إلى أن يتم حل الأمر".

وكان أكاديميون قد أكدوا أن الطريقة التي تحصي بها هيئة الصحة العامة في إنجلترا، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن التعامل مع تفشي الأمراض المعدية، قد تضخم عدد الوفيات مقارنة بأجزاء أخرى من المملكة المتحدة.

وبريطانيا حاليا أشد الدول الأوروبية تضررا من الفيروس, إذ تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بها 45 ألف شخصا، بيد أن الحكومة تحججت بأن المقارنات الدولية مضللة، إذ تسجل عدة بلدان وفيات فيروس كورونا المستجد بطريقة مختلفة.