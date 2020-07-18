قرر وزير الموارد المائية أرزقي براقي ايفاد غدا الأحد لجنة وزارية برئاسة الأمين العام للوزارة، للوقوف على وضعية الخدمة العمومية للمياه بالولاية تيزي وزو بعد الاضطرابات المسجلة في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب ببعض بلديات الولاية، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.

وجاء في ذات البيان انه "نظرا للاضطرابات المسجلة في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب ببعض بلديات ولاية تيزي وزو خلال الأيام الأخيرة، ولدراسة أسباب هذه التذبذبات وإيجاد الحلول اللازمة للحد النهائي من هذه الاضطرابات والعمل على تحسين عملية التموين بهاته المادة الحيوية في أقرب الآجال، قرر وزير الموارد المائية أرزقي براقي ايفاد يوم الأحد 19 جويلية2020 ، لجنة

وزارية برئاسة الأمين العام للوزارة ، للوقوف على وضعية الخدمة العمومية للمياه بالولاية".