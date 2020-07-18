كشف والي تيبازة حاج عمر موسى اليوم السبت أن تجديد تدابير الحجر الصحي المنزلي المفروضة على عشرة بلديات بالولاية للحد من انتشار وباء كورونا غير وارد.



وتنتهي تدابير الحجر الصحي المفروضة على عشرة بلديات من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الخامسة صباحا يوم غد الأحد على أن يصبح الحجر الصحي مفروض على الساعة الثامنة مساءا بدءا من يوم الاثنين، حسب توضيحات الوالي في تصريحات إدانة تيبازة.



وأضاف انه منطقيا تعود ولاية تيبازة إلى التدابير المفروضة سابقا و القاضية بحجر منزلي صحي من الساعة الثامنة مساءا إلى الساعة الخامسة صباحا.



