قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أنّه يجب على قطاع المالية أن يساهم في تمويل كل المعاملات التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وكشف الوزير أنّ الاستيراد غير المقنن ضيع علينا ثروات وطنية في مختلف ربوع الوطن، وأكد الوزير أنّ هدف القطاع هو تمويل الصناعة والاستثمار والمنتوج الوطني. وأكد وزير الملية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد، بخصوص البنوك بالخارج قال أنه "لا نهدف إلى توفير بنوك جزائرية بالخارج فقط من أجل توفيرها"، وأكد أنّه سيكون هناك جديد بخصوص البنوك الجزائرية بالخارج قبل نهاية السنة الجارية.

واشار بن عبد الرحمان إنّ قطاعه سيعمل بكل الطرق لمساعدة ومرافقة المصدرين، بالإضافة إلى رقمنة كل المكاتب ومفتشيات الضرائب. ومن جهة أخرى، قال بن عبد الرحمان، إنّ نقص السيولة اليوم هو نتيجة تراكمات ممارسات سابقة. وأكد بن عبد الرحمان، أن القطاع لديه كل الميكانزمات في البنوك للتصدي لعمليات تبييض الأموال. وأشار الوزير في ذات السياق "سنعمل على إصلاح مصرفي عميق، ويجب علينا تحقيق شفافية مالية مطلقة في بنوكنا".