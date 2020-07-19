قرر وزير الموارد المائیة أرزقي براقي إيفاد لجنة وزارية برئاسة الأمین العام للوزارة، للوقوف على وضعیة الخدمة العمومیة للمیاه بالولاية تیزي وزو بعد الاضطرابات المسجلة في عملیة توزيع المیاه الصالحة للشرب ببعض بلديات الولاية، حسبما أفاد به بیان للوزارة.

وأوضح ذات البیان المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة في "فايسبوك" أنه "نظرا للاضطرابات المسجلة في عملیة توزيع المیاه الصالحة للشرب ببعض بلديات ولاية تیزي وزو خلال الأيام الأخیرة، ولدراسة أسباب ھذه التذبذبات وإيجاد الحلول اللازمة للحد النھائي من ھذه الاضطرابات والعمل على تحسین عملیة التموين بھذه المادة الحیوية في أقرب الآجال، قرر وزير الموارد المائیة أرزقي براقي إيفاد اليوم الأحد 19 جويلیة 2020 ، لجنة وزارية برئاسة الأمین العام للوزارة ، للوقوف على وضعیة الخدمة العمومیة للمیاه بالولاية".