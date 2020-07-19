أشرف اليوم الأحد، وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، بمعية وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي وكاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري، بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس بوهران، على توزيع 2679 وحدة سكنية بمختلف الصيغ من ضمنها 2304 مسكن بصيغة البيع بالإيجار عدل و 300 مسكن العمومي الإيجاري إلى جانب 75 وحدة بصيغة الترقوي المدعم.

ويقوم، الوزيران بزيارة عمل إلى ولاية وهران وتفقد عدد من مشاريع قطاعي السكن والرياضة. كما سيشرف وزير الشباب والرياضة على اجتماع يضم أعضاء لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط في طبعتها الـ 1 والمقررة في صائفة 2022.