أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر، اليوم الاحد ، عبر صفحتها في "الفايسبوك " القيام بعملية إجلاء للتونسيين و الجزائريين المقيمين بتونس يوم 22 جويلية 2020 على الساعة السابعة صباحا.

وأضاف البيان أن عملية الاجلاء ستكون برا عبر المعبر الحدودي ام الطبول

وأكد البيان ،أنه على الراغبين في التسجيل بهذه العملية القيام بالحجز الفندقي مع التقيد بقائمة النزل المنشورة بالصفحة و إرسال نسخة من الحجز الفندقي و جوازات السفر وبطاقة المقيم الأجنبي بتونس على البريد الالكتروني [email protected]

وأشار البيان، أن أحد الوالدين معفي من الحجر الصحي الإجباري بالنزل مع الالتزام بالحجر الصحي الذاتي اذا كان مرافقا لأبنائه دون سن 12 سنة. هذا وتضع السفارة تطبيق على صفحتها قصد تسهيل عملية التسجيل و الإحصاء.