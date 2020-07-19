أشرف والي ولاية المدية على عملية توزيع خمس سيارات إسعاف طبية مجهزة، على 05 بلديات ويتعلق الأمر بالعيادات المتعددة الخدمات في كل من بلدية العيساوية، بوسكن، عين قصير، مجبر والزوبيرية

يأتي هذا في إطار برنامج تزويد الولاية بـ 59 سيارة إسعاف منها 48 سيارة في إطار برنامح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و11 سيارة مماثلة في إطار برنامج الهضاب العليا. عملية التوزيع تأتي استجابة للاحتياجات المسجلة في المؤسسات الاستشفائية سيما في مناطق الظل الأمر الذي من شأنه تلبية احتياجات مواطني البلديات المعنية، لتبقى العملية مستمرة إلى حين تلبية كافة الاحتياجات.