خلف حادث مرور وقع اليوم، بالطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر باقليم بلدية جباحية بدائرة قاديرية، غرب مقر ولاية البويرة إصابة خمسة أشخاص تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفيي البويرة والأخضرية.

وحسب المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية عبدات يوسف، في تصريح لـ"الخبر"، فانه تدخل عناصر الوحدة الثانوية لحي 140 مسكن، من أجل حادث مرور بالطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر بلدية الجباحية، الحادث تمثل في اصطدام بين 3 شاحنات و3 سيارات خلف 05 مصابين كانوا على متن المركبات تترواح اعمارهم بين 20 سنة و 55 سنة تم اسعافهم و نقلهم من طرف الحماية المدنية الى مستشفيي الأخضرية والبويرة.