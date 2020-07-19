برنامج رحلات إجلاء الجزائريين
كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الجالية سمير شعابنة، اليوم الأحد، عن برنامج رحلات إجلاء الجزائريين العالقين في الخارج.
وحسب نفس المصدر سيكون البرنامج على النحو التالي:
20 جويلية: رحلة من جدة، 300 شخص، الحجر الصحي بولاية الوادي.
21جويلية: رحلات من تولوز، بوردو، ميتز، 613 شخص، الحجر بالعاصمة، بومرداس وتيبازة.
22 جويلية: رحلات من الرياض، جده، ليل، مارسيليا، 1222شخص، الحجر بغرداية، الجزائر، بومرداس، تيبازة وعنابة.
23 جويلية: رحلات من اليكانتي، مارسيليا (باخرة)، روما وباريس، 2164 شخص، الحجر بوهران، عنابة، قسنطينة، الجزائر، بومرداس وتيبازة.
24 جويلية: مونتريال، بروكسل (بلجيكا وهولندا)، ألمانيا (السويد الدانمارك فنلندا المجر وبولندا)، 769 شخص، الحجر بباتنة، غرداية، العاصمة، بومرداس وتيبازة.
25 جويلية: ماليزيا، الولايات المتحدة، 572 شخص، الحجر بقسنطينة، العاصمة، تيبازة وبومرداس.
26 جويلية: مصر، 286 شخص، الحجر بقسنطينة.