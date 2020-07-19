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برنامج رحلات إجلاء الجزائريين

أخبار الوطن
19 يوليو 2020 () - إسلام.ب
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كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الجالية سمير شعابنة، اليوم الأحد، عن برنامج رحلات إجلاء الجزائريين العالقين في الخارج.

 

وحسب نفس المصدر سيكون البرنامج على النحو التالي:

20 جويلية: رحلة من جدة، 300 شخص، الحجر الصحي بولاية الوادي.

21جويلية: رحلات من تولوز، بوردو، ميتز، 613 شخص، الحجر بالعاصمة، بومرداس وتيبازة.

22 جويلية: رحلات من الرياض، جده، ليل، مارسيليا، 1222شخص، الحجر بغرداية، الجزائر، بومرداس، تيبازة وعنابة.

23 جويلية: رحلات من اليكانتي، مارسيليا (باخرة)، روما وباريس، 2164 شخص، الحجر بوهران، عنابة، قسنطينة، الجزائر، بومرداس وتيبازة.

24 جويلية: مونتريال، بروكسل (بلجيكا وهولندا)، ألمانيا (السويد الدانمارك فنلندا المجر وبولندا)، 769 شخص، الحجر بباتنة، غرداية، العاصمة، بومرداس وتيبازة.

25 جويلية: ماليزيا، الولايات المتحدة، 572 شخص، الحجر بقسنطينة، العاصمة، تيبازة وبومرداس.

26 جويلية: مصر، 286 شخص، الحجر بقسنطينة.

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كورونا

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