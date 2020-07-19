أعلنت طهران اليوم الأحد تعليق تركيا الرحلات الجوية من وإلى إيران وسط تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حسبما ذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية شبه الرسمية.

ونقلت الوكالة عن أمين اتحاد شركات الطيران الإيرانية، مسعود أسعدي ساماني، تأكيده على إلغاء تركيا تراخيص الرحلات الجوية من وإلى إيران فضلا عن أفغانستان.

وأوضح أن تركيا أعلنت منتصف ليل أمس عن إلغاء التراخيص, بعدما كان من المقرر تسيير شركة الخطوط الجوية "تركيش اير" وشركات طيران إيرانية رحلات بين البلدين.

وأشار إلى أن بحسب إعلان تركيا فإن الإلغاء تم عبر وزارتي الصحة والنقل في البلاد مؤكدا أن شركات الطيران الإيرانية ستلغي بدورها حجز التذاكر الصادرة لهذه الوجهة.

وكانت الرحلات الجوية بين طهران وإسطنبول قد استؤنفت يوم الإثنين الماضي بعد تعليقها على خلفية تفشي مرض فيروس كورونا الجديد,وفقا لما ذكر رئيس قسم العلاقات العامة في شركة الخطوط الجوية الإيرانية حسين جهاني يوم الأحد الماضي.