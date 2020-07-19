سجلت الجزائر، اليوم الأحد، انخفاضا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد حسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الجائحة، الدكتور جمال فورار.

وأعلن المسؤول عن تسجيل 535 إصابة خلال آخر 24 ساعة، بعد أن كانت الجزائر قد سجلت رقما قياسيا أمس السبت بـ601 حالة جديدة.

وبهذا ارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الجائحة في البلاد أواخر شهر فيفري الماضي إلى 23084 إصابة.

كما أعلن نفس المسؤول عن تسجيل 10 وفيات و307 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1078 وفاة وحالات الشفاء إلى 16051 حالة، فيما يتواجد 67 مريضا في العناية المركزة.