ستلجأ الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) إلى استشارة كتابية "هذا الأسبوع" لمختلف الأندية و الرابطات للفصل في مصير الموسم الكروي 2019-2020 المعلق منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19)، حسب ما أعلن عنه اليوم الأحد، عضو المكتب الفدرالي، عمار بهلول.

وصرح بهلول قائلا : "بعد رفض وزارة الشباب والرياضة إعطاءنا موافقة تنظيم جمعية عامة استثنائية، سنرسل ابتداء من هذا الأسبوع، استمارات لمختلف الأندية و الرابطات لإبداء رأيهم حول مستقبل الموسم الكروي".

وكان المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد قرر خلال اجتماعه يوم الأربعاء الفارط استدعاء جمعية عامة استثنائية للفصل في مستقبل المنافسات، حيث ينوي تقديم ثلاثة مقترحات و هي : إعلان موسم أبيض، اعتماد الترتيب عند الجولة الأخيرة التي لعبت في كل الأقسام مع تحديد البطل و الصاعدين و النازلين، و أخيرا تحديد البطل والصاعدين و لكن بدون سقوط.

لكن وزارة الشباب و الرياضة رفضت يوم أمس السبت السماح لعقد الجمعية العامة الاستثنائية "كون هذه الحالة ليست مدرجة في القوانين العامة للهيئة الاتحادية".

و يضيف بهلول قائلا: "لما نتلقى موقف أعضاء الفاف بخصوص الاستئناف من عدمه لبطولاتنا، سنعلن عن النتائج عن طريق لجنة يرأسها محضر قضائي، قبل تقديمها للمكتب الفدرالي للمصادقة عليها".

كما تطرق بهلول لبيان وزارة الشباب و الرياضة الذي نشر على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي و الصحافة و الرسالة الموجهة من طرف الوصاية للفاف، حيث يقول في هذا السياق: "لقد تلقت الفاف مراسلة جديرة بالاحترام توضح فيها الوزارة استحالة عقد جمعية عامة استثنائية لأسباب قانونية. أما الجملة اختراع قانوني و ارتجال (مراوغة) المدرجة في البيان على وسائل التواصل الاجتماعي و التي أوردتها الصحافة الوطنية, فهي غير مذكورة في رسالة الوزارة للفاف".