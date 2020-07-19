ألقت مصالح الأمن الحضري ببلدية تادمايت بولاية تيزي وزو القبض على زاهق روح قاصر يوم 05 جويلية المنصرم .

حسب بيان لخلية الإتصال لمديرية أمن ولاية تيزي وزو مرتكب الجريمة أ. ر يبلغ من العمر 28 سنة يقطن ببلدية تادمايت أودع الحبس المؤقت حيث وجه له قاضي التحقيق لدى محكمة تيزي وزو تهمة القتل العمدي الفعل المخل بالحياء تحريض قاصر على الإنحراف فيما وضع ثلاثة أشخاص تحت الرقابة القضائية أثنين منهم وجه لهما تهمة عدم الإبلاغ عن جريمة .