بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 23084 حالة، منها 535 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الأحد.

وسجلت ولاية سطيف أعلى حصيلة يومية بـ64 حالة، تليها الجزائر العاصمة (48 حالة) وبسكرة (31 حالة).

إجماليا، تأتي الجزائر العاصمة في المقدمة بـ2255 حالة، متبوعة بسطيف (2176 حالة) ثم البليدة (2134 حالة).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 2255 (+48)

سطيف: 2176 (+64)

البليدة: 2134 (+22)

وهران: 1682 (+22)

قسنطينة 853 (+8)

باتنة: 816 (+25)

ورقلة: 736 (+8)

تيبازة: 704 (+11)

بسكرة: 614 (+31)

بجاية: 580 (+6)

الجلفة: 534 (+13)

تلمسان: 530 (+15)

تيارت: 475 (+24)

الوادي: 469 (+0)

تيزي وزو: 463 (+14)

عين الدفلى: 456 (+9)

خنشلة: 443 (+25)

المسيلة: 426 (+15)

البويرة: 408 (+12)

الأغواط: 406 (+9)

بومرداس: 398 (+23)

المدية: 397 (+7)

أم البواقي: 364 (+14)

تبسة: 363 (+12)

عنابة: 362 (+0)

برج بوعريريج: 310 (+7)

غرداية: 285 (+0)

معـسكر: 260 (+5)

أدرار: 257 (+0)

سكيكدة: 246 (+2)

تيسمسيلت: 231 (+0)

ميلة: 223 (+16)

مستغانم: 211 (+8)

بشار: 208 (+0)

قالمة: 203 (+9)

سيدي بلعباس: 202 (+6)

عين تموشنت: 188 (+7)

سوق أهراس: 178 (+3)

جيجل: 168 (+6)

البيض: 159 (+16)

نعامة: 128 (+8)

غليزان: 113 (+0)

تمنراست: 112 (+1)

الشلف: 107 (+0)

الطارف: 85 (+2)

إليزي: 59 (+2)

سعيدة: 54 (+0)

تندوف: 53 (+0)