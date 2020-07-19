رحب رئيس فيدرالية سائقي سيارات الأجرة محمد بن زينب، بمقترح تخصيص السلطات المركزية لراتب شهري مقدر بـ3 ملايين سنتيم، تبعا للأزمة الصحية لانتشار فيروس كوفيد 19، رغم أن الفدرالية طالبت بقيمة 4 ملايين سنتيم، داعيا في السياق إلى مساعدة أصحاب "التاكسي" بمسح الديون، ووضع حد وحل لمنافسهم غير القانوني "الكلونديستان".

ترحيب المتحدث باسم سائقي سيارات الأجرة، باقتراح تخصيص راتب شهري لهم، كشف عنه في حديث مع "الخبر"، مضيفا أنه وإن جاء متأخرا وليس كما كانوا يطمحون، إلا أنهم قبلوا به، باعتبار عدم وجود خيار آخر.

واضاف نفس المتحدث أن سائقي سيارات الأجرة يتمنون من الجهات الوصية أن تمسح ديونهم الضريبية والتأمينية، اعتبارا من تاريخ فرض الحجر الصحي الكلي والجزئي شهر مارس الماضي، والذي انجر عنه تضررهم ماديا ونفسيا واجتماعيا، كما يأملون في أن يتم منح تسهيلات للحصول على قروض بنكية، وعدم غلق أبواب الحوار معهم، باعتبارهم طرفا في معادلة الحقوق والواجبات.

وعرج بن زينة إلى قضية إعادة النظر في فرض تركيب "عدادات" للعلامة التجارية "كوسموس"، خاصة وأن منهم من رفضت الإدارة تجديد "رخصة الاستغلال"، شريطة تركيب هذا النوع من العدادات، والمحسوبة بقيمة مالية تقدر بـ 4 ملايين سنتيم، في وقت نسبة كبيرة منهم، تعجز عن توفير قوت يومهم، في خضم الأزمة الصحية المتواصلة، كما شدد على ضرورة مساعدتهم في حربهم غير العادلة مع "الكلونديستان"، خصوصا بعد انتعاش نشاطهم في ظل هذه الأيام من الأزمة.