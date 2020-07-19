بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 في أنحاء القارة الإفريقية 701573 حالة حتى صباح اليوم الأحد, حسبما ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكشف المركز أن عدد حالات الإصابة بالمرض في أنحاء القارة ارتفع من 683905 بعد ظهر أمس السبت إلى 701573 حتى صباح اليوم.

و أشار المركز إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات جراء المرض إلى 14937 حتى الفترة المذكورة.

وكشف المركز عن تعافي 369120 شخصا ممن أصيبوا بالمرض في جميع أنحاء القارة حتى الآن.