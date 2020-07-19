أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، شخصين مشتبه فيهما يعملان بإحدى دور الأشخاص المسنّين، سرقا مواد غذائية وملابس وأفرشة ومواد أخرى كانت مخزّنة بالمركز.

وحسب بيان اذات المصالح، اليوم الأحد فإن القضية التي عالجتها مصالح الأمن الحضري السادس دالي إبراهيم التابعة لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة، جاءت بعد تقييد مدير دار للمسنّين، شكوى على مستوى ذات المصالح، جاء في طيّها تعرّض دار المسنّين للتخريب في كاميرات المراقبة"

وأضاف نفس البيان أن التحرّيات المباشرة مكّنت عناصر البحث والتحرّي في القضيّة من استقاء معلومة مفادها قيام بعض العاملين بسرقة مواد غذائية وأفرشة وملابس من داخل المركز.

"بتكثيف عمليات الترصّد، تمّ توقيف عون الوقاية والأمن وهو على متن سيارة سياحية، بتفتيشها تمّ ضبط كميّة معتبرة من المواد الغذائية والملابس والأفرشة، بالتحقيق معه، أفصح عن هويّة شريكه، هذا الأخير تمّ توقيفه هو الآخر على متن سيارة سياحية ضبط بداخلها على كميّة من المواد الغذائية. بتنفيذ إذن بتفتيش منزل أحد المشتبه فيهم، ضبط على كميّة معتبرة من المواد الغذائية، ألبسة نسائية ورجالية ومواد تنظيف، كما تمّ في نفس القضية، حجز سيارتين سياحيتين ومبلغ مالي قدره (13000) دينار" يضيف نفس البيان.

وتم تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصّة للنظر في ملفّهم، بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا.