أسفر حادث مرور بولاية المسيلة، اليوم الأحد، ناتج عن اصطدام سيارتين إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح، حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وحسب البيان فقد "تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية المسيلة، على الساعة 16 و40 دقيقة، إثر حادث مرور يتمثل في إصطدام بين سيارتين، بالطريق الولائي رقم 60 ببلدية ونوغة دائرة حمام الضلعة.

وأضاف نفس البيان أن "الحادث خلف وفاة 04 أشخاص بمكان الحادث وإصابة 03 أخربن بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في مكان الحادث ثم نقلهم إلى المستشفى المحلي".