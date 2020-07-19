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وقع انفجار في محطة لتوليد الكهرباء في محافظة أصفهان بوسط إيران في أحدث حلقة من سلسلة الحرائق والانفجارات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الانفجار لم يؤد إلى وقوع إصابات. وأوضحت الشركة التي تدير الموقع أن الانفجار نجم عن وجود محول تالف، وأنه لم يؤد إلى انقطاع إمدادات الطاقة.

وقال سعيد محسني، المدير العام لشركة كهرباء أصفهان لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية الرسمية إن "محولاً متآكلاً في محطة إسلام أباد الحرارية في أصفهان انفجر حوالي الساعة الخامسة صباح اليوم".

وأضاف محسني أن "المنشأة عادت إلى العمل بشكل طبيعي بعد حوالي ساعتين وأن إمدادات أصفهان من الطاقة الكهربائية لم تتعطل".

وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت سلسلة من الانفجارات والحرائق الغامضة في منشآت عسكرية ومدنية في إيران.

فقد شب حريق اليوم الأحد أيضاً في مصنع بمحافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال شرقي البلاد، بحسب ما أوردت وكالة إيرنا للأنباء.

وأصيب اثنان من رجال الإطفاء أثناء محاولتهم إطفاء النيران، كما نقل عن فرقة الإطفاء في المحافظة.

وهز انفجاران العاصمة طهران في أواخر يونيو / حزيران الماضي، أحدهما بالقرب من موقع عسكري والآخر في مركز صحي، وأسفر عن مقتل 19 شخصاً.

وشبت حرائق الأسبوع الماضي في حوض لبناء السفن جنوبي إيران مما أسفر عن حرق سبع سفن على الأقل في ميناء بوشهر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اندلع حريق في مجمع نطنز للطاقة النووية بوسط إيران.

وكانت السلطات الإيرانية قد وصفت الحريق في نطنز بالحادث دون تقديم أي تفاصيل وقالت لاحقاً إنها لن تكشف عن سبب الحريق لـ "أسباب أمنية".

وأثارت سلسلة الحرائق والانفجارات تكنهات داخل إيران بأنها قد تكون نتاج عمليات تخريب من تنفيذ إسرائيل العدو اللدود لإيران.

وتتهم إسرائيل إيران بالسعي لامتلاك قنبلة نووية بينما تصر إيران على أن برنامجها النووي هو للأغراض السلمية فقط.