اهتزت الأرض من جديد صبيحة اليوم الإثنين بميلة في حدود الساعة السادسة و56 دقيقة، الهزة بلغت شدتها 3.2درجة على سلم ريشتر، وحدد مركزها بجنوب شرق بلدية حمالة، أي في محيط سد بني هارون.

و قد أثارت هذه الهزة هلعا وسط الساكنة . دون أن تخلف أية أضرار تذكر حسب الحماية المدنية.

ويذكر أن هذه الهزة تعد الأقوى منذ مساء يوم السبت الماضي، بعد هزات ارتدادية قوية تلت الهزة الرئيسية التي ضربت الولاية صبيحة الجمعة في الساعة التاسعة و12.

و يبقى المواطن بولاية ميلة يعيش حالة من الذعر و الفزع، حيث لا تزال الكثير من العائلات التي تسكن العمارات بعيدة عن مساكنها، منهم من يبيت في العراء و منهم من لجأ عند الأهل والأقارب .