اوقفت مصالح الشرطة صبيحة اليوم مشتبهين ( 18 و 16سنة) في اقترافهما لجريمة قتل الشاب بلمكي مراد 17 سنة يوم 18 جويلية الفارط، بطعنة سكين لسرقة هاتفه النقال، بحي المنزه ( كاناستيل) الساحلية شرق مدينة وهران. توقيف الشخصين البالغين من العمر 18 و 16 سنة ، جاء بعد استغلال معلومات و صور كاميرات مراقبة و تنقلهما على متن دراجة نارية، تعودا على استعمالها لاقتراف الاعتداءات على المواطنين لسرقة الهواتف النقالة.

وستبين التحقيقات إذا كان الموقوفين وراء السرقات المسجلة في منطقة كناستيل و خاصة داخل غابة التنزه، للتذكير أثارت قضية جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب بلمكي كريم موجة من الاستنكار و السخط وسط المواطنين بسبب انعدام الأمن وإرتفاع عدد الاعتداءات في الأسابيع الأخيرة ودعوا مصالح الأمن إلى بذل مجهودات أكبر للحد من هذه الظاهرة.