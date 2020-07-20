دعت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، جميع المتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في نشاط الإنتاج والاستيراد والتخزين ونقل البضائع وكذا التوزيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية وخاصة منها سريعة التلف الى احترام النظافة والنظافة الصحية وسلامة هذه المواد أثناء كل مراحل العرض للاستهلاك،حسب بيان الوزارة .

وأنهت الوزارة في ذات البيان إلى علم جميع المتدخلين بأن معاينة المخالفات المتعلقة بعدم احترام هذه الالتزامات أثناء عمليات التفتيش والمراقبة الفجائية لهذه المواد على مستوى المحلات التجارية وكذا محاور الطرقات سيؤذي الى التطبيق الصارم و الفوري لجميع الإجراءات القانونية في هذا المجال.

وحسب البيان ،فان الاجراءات القانونية تتمثل في حجز السلع والمتابعة القضائية وتوقيف النشاط وغلق المحلات، طبقا لأحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدَّل والمتمم.