تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين، وسط مخاوف من أن يخرج تعافي الطلب على الوقود عن مساره من جراء الارتفاع في وتيرة إصابات فيروس كورونا بأنحاء العالم.

وبحلول الساعة 06:53 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 36 سنتا بما يعادل 0.8 بالمائة إلى 42.78 دولارا للبرميل، بعد أن انخفض قليلا الأسبوع الماضي. ونزل الخام الأمريكي 34 سنتا أو 0.8 بالمائة إلى 40.25 دولارا للبرميل، بعد أن زاد أربعة سنتات الأسبوع الماضي. وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية في فيليب فيوتشرز، ”جائحة فيروس كورونا اللامتناهية قد تجبر الدول على إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشامل مما سيبطئ النمو الاقتصادي ويكبح الطلب على الطاقة“.

في حين تعافى الطلب على الوقود من تراجع بنسبة 30 بالمائة في أفريل بعد أن فرضت الدول في أنحاء العالم إغلاقات عامة صارمة، فإن استهلاكه مازال دون مستويات ما قبل الجائحة.

ويشهد طلب التجزئة الأمريكي على البنزين تراجعا من جديد مع تنامي الإصابات. وانخفضت واردات اليابان من النفط 14.7 بالمائة في جوان مقارنة بها قبل عام، حسبما أظهرته الأرقام الرسمية اليوم الإثنين. لكن التراجع جاء أقل بكثير من هبوط ماي البالغ 25 بالمائة على أساس سنوي.