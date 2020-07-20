كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، عن ترقية 599 من أستاذ محاضر قسم "أ" إلى رتبة أستاذ من مجموع 740 مترشحا في جميع التخصصات أي بنسبة 80.94. %

ولدى إعلانه عن نتائج الدورة الثالثة والأربعين (43) للجنة الجامعية الوطنية، أوضح الوزير أنه "من بين 740 مترشحا لهذه الدورة في جميع التخصصات، وبعد دراسة دقيقة للملفات في اللجان الفرعية لكل تخصص تم ترقية 599 من أستاذ محاضر قسم "أ" إلى رتبة أستاذ أي بنسبة 80.94 بالمائة من مجموع المترشحين"، معبرا عن أسفه لتأخر انعقاد الدورة التي كانت مقررة شهر جانفي الماضي وذلك بسبب الوضع الصحي الذي عرفته البلاد إلى الأسبوع الفارط.

وفي سياق ذي صلة، أكد بن زيان أنه بهذه الترقية أصبح العدد الإجمالي للأساتذة 8.234 أستاذ بعدما كان 7.635 أستاذ.

وبالمناسبة، أعطى الوزير نتائج الدورة حسب فروع التخصصات، حيث أحصى فرع التكنولوجيا 118 ناجح من 163 مترشح بنسبة 72.39% و العلوم الدقيقة 64 ناجح من 75 مترشحا بنسبة 85.33% وعلوم الطبيعة والحياة 65 ناجحا من 80 مترشحا بنسبة 81.25% فضلا عن 66 ناجحا من 85 مترشحا بنسبة 77.64% في العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية. وأضاف ذات المسؤول، أن فرع العلوم الاجتماعية والإنسانية أحصى 168 ناجح من 198 مترشح بنسبة 84.84% والآداب واللغات 59 ناجحا من 69 مترشحا بنسبة 85.50% والعلوم القانونية والإدارية 59 ناجحا من 70 مترشحا بنسبة 84.28% .

وأعلن بن زيان بالمناسبة، عن فتح الدورة الرابعة والأربعين (44) أواخر نوفمبر القادم و الدورة الخامسة والأربعين أواخر جوان 2021، على أن تكون معالجة الملفات، على حد قوله، عن طريق منصة رقمية ابتداء من دورة نوفمبر القادمة.