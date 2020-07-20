دعت مديرية الصحة لولاية بسكرة، اليوم الإثنين، الأطباء الخواص عبر تراب الولاية، إلى إبقاء عياداتهم مفتوحة، لاستقبال مرضى كورونا. وأوضحت المديرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه "نظرا إلى الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، أنه يتعين على الأطباء فتح عياداتهم لاستقبال المرضى والتكفل بهم".

ودعت ذات المديرية، "الأطباء إلى أخذ كل التدابير والاحتياطيات اللازمة للوقاية من تفشي وباء كورونا".

وأشار ذات المصدر، "أن أي غلق دون مبرر العيادات يعرض صاحبها إلى إجراءات صارمة".