أدانت محكمة البليدة، اليوم الإثنين، ثلاثينيا بـ 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية، بعد اعتدائه على طبيب خلال أدائه لعمله.

وقائع القضية حسب بيان النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة، فان المعتدي تقدم في وقت مبكر من فجر أمس، لإجراء فحص بمصلحة الاستعجالات والجراحة بالمركز الاستشفائي الجامعي فرانتز فانون سابقا، ويبدو أن المتهم كان فاقدا لقدراته العقلية بسبب تناوله مسكرا، مما جعله لا يسيطر على أفعاله، أين اعتدى على الطبيب وبعض الأعوان، مسببا فوضى، فرضت تدخل الأمن والقبض عليه، و تحويله على المحكمة، ليصدر في حقه حكم بالحبس النافذ و غرامة بـ 10 ملايين سنتيم . في إطار إجراءات المثول المباشر.