أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه لا يستطيع الوعد بحصول بلاده على لقاح فعال ضد عدوى فيروس كورونا بحلول نهاية هذا العام أو حتى في العام المقبل.

وصرح جونسون، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين، تعليقا على هذا الموضوع: "القول إنني على يقين بنسبة 100% بأننا سنحصل على لقاح في هذا العام أو حتى العام المقبل سيكون للأسف مجرد مبالغة. لم نصل حتى الآن إلى تلك النقطة".

وتخوض مجموعة من الدول، على رأسها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا، منافسة عالمية لإنتاج أول لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أودت جائحته بحياة أكثر من 600 ألف شخص عبر العالم.

ومع بداية الجائحة أكدت بريطانيا، التي تعتبر الدولة الأوروبية الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا، أن لديها لقاحا واعدا ضد المرض قد يبدأ استخدامه الجماعي في 2021.

وحاليا يعتبر لقاح تطوره شركة "أسترازينيكا" للأدوية البريطانية بالتعاون مع علماء جامعة أوكسفورد من الأمصال المرشحة الأبرز في العالم.